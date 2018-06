Berlin (dpa) - Mit einem Plädoyer für die Gründung von neuen Internetunternehmen hat Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler das Technik-Festival Campus Party eröffnet. «Geht raus aus der Uni und rein in die Startup-Szene», rief Rösler am späten Dienstagabend in Berlin den Teilnehmern zu.

Die Veranstalter bezeichnen das Treffen als «größtes Geek-Festival der Welt». Rund 10 000 Technik-Fans, Blogger, Computerspieler und Jungunternehmer aus 77 Ländern wollen sich auf dem alten Flughafen Tempelhof bis Samstag über Technik, Forschung und eine politische Erneuerung Europas auszutauschen.

Den «Campuseros», wie sich die Teilnehmer nennen, geht es darum, «Europas Quellcode neu zu formulieren, um Europa zu einem besseren Ort zu machen» - so ein Motto der diesjährigen Campus Party, die 1997 in Spanien begründet wurde und nun zum ersten Mal in Deutschland stattfindet. Vorträge, Workshops und Wettbewerbe widmen sich 24 unterschiedlichen Themen, von Astronomie über Apps, Biotechnik und freie Software bis zu Sicherheit, Social Media und Robotertechnik. Am Mittwoch wurde der Schriftsteller Paulo Coelho zu einem Vortrag über Kultur und Internet erwartet.

