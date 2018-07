Rom (AFP) Die Hitzewelle in Italien hat in der Nacht zum Mittwoch in Rom Teile einer Mauer aus dem 19. Jahrhundert zum Einsturz gebracht. Das Werk des Architekten Giuseppe Valadier könne aber "in wenigen Tagen" wieder aufgebaut werden, teilten die örtlichen Behörden mit. Die Mauer steht an einer Straße, die von der Piazza del Popolo zur berühmten Pincio-Terrasse führt, einer Aussichtsterrasse im Park der Villa Borghese. Die Straße wurde vorübergehend für den Verkehr gesperrt, konnte aber am Mittwochmittag wieder freigegeben werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.