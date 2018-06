Nairobi (AFP) Im Südosten Kenias hat sich der Konflikt zwischen zwei verfeindeten Volksgruppen in Gewalt entladen. Nach Angaben der Polizei wurden in der Nacht zum Mittwoch bei einem Überfall auf ein Dorf in dem ländlichen Bezirk Tana River mindestens 48 Menschen getötet. Angehörige der Volksgruppe der Pokomo hätten das Dorf der mit ihnen verfeindeten Gruppe der Orma angegriffen.

