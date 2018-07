Berlin (dpa) - Nach dem Familiendrama in Berlin-Gatow hat das Evangelische Waldkrankenhaus Spandau bestätigt, dass in der Nacht von Sonntag zu Montag ein gesundes kleines Mädchen in der Babyklappe abgelegt wurde. Das Mädchen war gesund und in gutem, gepflegten Zustand, sagte eine Sprecherin. Ärzte hätten sich sofort um das Kind, einen älteren Säugling, gekümmert und die Kleine dann in die Obhut eines Kinderheimes übergeben. In einem Mehrfamilienhaus waren gestern Abend der 69 Jahre alte Mann, seine 28-jährige Ehefrau sowie die beiden kleinen Söhne tot entdeckt worden.

