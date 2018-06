Neuss (dpa) - Der 35-Jährige Familienvater, der in Neuss bei Düsseldorf sei Frau und seine beiden Kinder erschossen haben soll, ist weiter auf der Flucht. Es gebe diesbezüglich noch nichts Neues, sagte ein Sprecher der Neusser Polizei am frühen Morgen. Der Verdächtige wird mit Haftbefehl wegen dreifachen Totschlags gesucht. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach dem Vater, der womöglich bewaffnet ist. Der als gewalttätig bekannte Mann soll Frau und Kinder in der gemeinsamen Wohnung getötet haben. Das Motiv waren möglicherweise Trennungsabsichten der Frau.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.