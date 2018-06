Berlin (dpa) - Ein Familienvater hat in Berlin seine Frau und seine beiden Kinder getötet. Danach habe sich der 69 Jahre alte Mann selbst umgebracht, sagte eine Polizeisprecher. Eine Junge sei drei Jahre alt, der andere sechs und gerade eingeschult worden. Die Familie soll sehr verschuldet gewesen sein. Möglicherweise hat ein weiteres Kind - ein Baby - die Tat überlebt. Es gebe Hinweise, dass der Mann den Säugling in ein Krankenhaus gebracht habe. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat in dem gut situierten Stadtteil am Wannsee schon mehrere Tage zurückliegt, wann genau, ist noch unklar.

