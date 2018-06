Lausanne (dpa) - Die Dauer-Party ist vorbei. Usain Bolt läuft wieder, tönt wieder und kassiert für seine olympischen Großtaten so richtig ab. 300 000 Franken (250 000 Euro) Antrittsgage soll dem Superstar aus Jamaika sein Start über 200 Meter beim Diamond League-Meeting in Lausanne bringen.

Für seinen ersten Auftritt nach London ließ der sechsmalige Olympiasieger sogar eine ausufernde Fete zu seinem 26. Geburtstag sausen. «Die Millionendollar-Frage...Was ich an meinem Geburtstag gemacht habe? Hoffe, dieses Bild gibt die Antwort», twitterte Bolt zu einem Foto, das ihn beim Training zeigt. Von wegen Birthday-Fete. Eine Übungseinheit, diverse Sponsorenverpflichtungen, ein Helikopterrundflug über die Waadtländer Alpen, ein ruhiges Essen, eine Riesentorte - das war's. Für die Macher des Athletissima-Meetings ist diese Einstellung selbstverständlich, für den schnellsten Mann der Welt etwas Neues.

«Ich bin ein wenig seriöser geworden, wenn ich arbeite», gab Bolt mit einem breiten Lachen zu. Schließlich kann er mit seiner Arbeit noch viel verdienen. US-Werbeexperten haben sein Einnahmenpotenzial in den kommenden Jahren auf mehr als 30 Millionen Dollar taxiert. «Ich habe nun das Privileg, Dinge zu tun, von denen ich als Kind schon immer geträumt habe», erklärte das Sprint-Wunder. Wirklich verändert habe er sich nicht. «Ich bin immer noch ein guter Junge, ein sympathischer Typ. Das ist eben meine Persönlichkeit.» Durch eine Teilnahme an den Spielen 2016 in Rio de Janeiro wird sich sein Marktwert weiter erhöhen. «Ich werde auf jeden Fall in Rio dabei sein, solange ich fit und bereit bin», bekräftigte er.

Bolt wirkte allerdings müde von der langen Saison, versprach den Zuschauern im Lausanner Pontaise Stadion aber noch «eine gute Show». 19 Olympiasieger sind für die Athletissima gemeldet, 52 Medaillengewinner von London. Bolt ist die Hauptattraktion, sein Landsmann Yohan Blake und der Amerikaner Tyson Gay führen das illustre Feld über 100 Meter an. Das Duell Bolt gegen Blake wird es wahrscheinlich erst wieder Ende August 2013 bei der WM in Moskau geben. «Ich würde nicht sagen, wir gehen einander aus dem Weg, aber wir wollen bis zum Ende dieser Saison nicht mehr gegeneinander laufen», offenbarte Bolt, «unser Trainer möchte das auch nicht.»

Nach Lausanne will er noch kommende Woche in Zürich und beim Saisonfinale am 7. September in Brüssel antreten. Eine Weltrekord- Ansage machte er nicht. «Ich habe meine Ziele für diese Saison doch schon erreicht», meinte die selbst ernannte Sport-Legende. Belohnt hatte er sich für seine olympische Gold-Gala mit einem Kurz-Abstecher nach Paris. Zwei Tage lang feierte er ausgiebig in der Metropole an der Seine, sondierte danach Anfragen und strickte an der Promotionstrategie für seine Autobiografie. Warum das Buch ein Bestseller werden würde? «Es ist mein Leben, und ich bin ein cooler und aufregender Typ», sagte Bolt.

In seiner Heimat wurde in den vergangenen Tagen immer wieder die Frage diskutiert, ob Bolt oder Reggae-Legende Bob Marley wichtiger seien für die Geschichte der Karibikinsel. Die Zeitung «Jamaica Gleaner» nannte Bolt «einen Botschafter Jamaikas mit der Würde eines erfahrenen Diplomaten». Marley habe den Benachteiligten eingetrichtert, für ihre Rechte zu kämpfen. Bolt würde dafür die Jugendlichen weltweit auffordern, die eigene Großartigkeit zu leben. Auch zu dieser Frage hatte sich Bolt bereits positioniert: Marley und er seien in der Historie seines Landes gleich wichtig.