Köln (SID) - Die Olympia-Medaillengewinner Björn Otto und Raphael Holzdeppe sind am 5. September beim Aachener "Domspringen" am Start. Der London-Zweite Otto (Uerdingen-Dormagen) und Bronzemedaillengewinner Holzdeppe (Zweibrücken) treffen dabei voraussichtlich auf vier weitere Olympia-Teilnehmer: Den Briten Steven Lewis (5.), den Wattenscheider Malte Mohr (9.) sowie die in London im Stabhochsprung früh gescheiterten Jeremy Scott (USA) und Yoo Suk Kim (Südkorea). Otto, an gleicher Stelle Sieger 2007 und 2009, hält mir 5,90 m auch den Meeting-Rekord in Aachen. Das Meeting beginnt um 15.30 Uhr mit einem Frauen-Wettbewerb ohne hochkarätige Teilnehmerinnen, ab 18.35 Uhr springen die Männer.