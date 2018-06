London (dpa) - Nacktfotos von Prinz Harry sind im Internet aufgetaucht. Eine Sprecherin des Palasts in London bestätigte der dpa, dass es sich bei den vom US-Promiportal «tmz.com» veröffentlichten Bildern um Aufnahmen des Prinzen handele. Die beiden Bilder zeigen den Dritten in der britischen Thronfolge unbekleidet. Auf einem der Fotos steht hinter ihm offensichtlich eine junge Frau. Auf dem anderen beugt sich der Prinz über die Person. Die Aufnahmen sollen in einem Hotel in Las Vegas entstanden sein, wo der Enkel der Queen auf einer Privatreise gewesen sein soll.

