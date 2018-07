Bologna (SID) - Der italienische Motorrad-Pilot Andrea Dovizioso wird bei Ducati Nachfolger seines Landsmanns Valentino Rossi. Der 26-jährige Dovizioso wechselt zur kommenden Saison von Tech 3 Yamaha zum Werksteam und unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Dies gab der MotoGP-Rennstall am Mittwoch bekannt. Der neunmalige Weltmeister Rossi kehrt zu Yamaha zurück.

Mit der Verpflichtung des früheren 125ccm-Weltmeisters Dovizioso sind für das nächste Jahr die insgesamt sechs Plätze in den drei Werksteams vergeben. Der Italiener fährt bei Ducati an der Seite von Nicky Hayden (USA), Rossi bei Yamaha neben Jorge Lorenzo (Spanien). Bei Honda stehen in Dani Pedrosa und dem derzeitigen Moto2-Spitzenreiter Marc Márquez zwei Spanier unter Vertrag.

Rossi verlässt Ducati nach zwei enttäuschenden Jahren. Der italienische Nationalheld hat mit dem Team bislang kein einziges Rennen gewonnen und liegt in der WM-Gesamtwertung als Achter sogar zwei Plätze hinter MotoGP-Neuling Stefan Bradl (Honda/Zahling).