Köln (SID) - Nach der bislang schwachen DTM-Saison von Titelverteidiger Audi hat sich Sportchef Wolfgang Ullrich enttäuscht von den bisherigen Leistungen gezeigt. "Die bisherige Bilanz kann keine positive sein", sagte der 61-Jährige vor dem siebten Lauf am Sonntag (14.00 Uhr/ARD) im niederländischen Zandvoort. In den verbleibenden vier Rennen erwarte er aber eine Wende. "Wir wollen ab jetzt wieder bei jedem Rennen um den Sieg mitfahren, das muss das Ziel sein", sagte Ullrich.

Seinen Optimismus ziehe er aus den Leistungen am Sonntag im ersten Rennen nach der Sommerpause am Nürburgring. Dort hatte Edoardo Mortara (Italien) den zweiten Platz erreicht. Insgesamt hätten die Teams in den Wochen zuvor intensiv gearbeitet, um den Rückstand aufzuholen.

Audi hatte die vergangene Saison mit Champion Martin Tomczyk (Rosenheim) und Mattias Ekström (Schweden) auf den Plätzen eins und zwei abgeschlossen und 2012 die erfolgreiche Titelverteidigung als Ziel ausgegeben. Bislang präsentierten sich Mercedes und Rückkehrer BMW deutlich stärker und konstanter. Mortara holte im österreichischen Spielberg den bislang einzigen Sieg für die Ingolstädter, der 25-Jährige hat als bester Audi-Pilot auf Platz fünf der Gesamtwertung aktuell 54 Punkte Rückstand auf den britischen Spitzenreiter Gary Paffett (Mercedes).