Kampf dem Krebs - Bessere Therapien und mehr Früherkennung

Berlin (dpa) - Hunderttausende Krebskranke sollen von mehr Früherkennung und besseren Therapien profitieren. Einheitliche Krebsregister sollen sämtliche Patientendaten erfassen, damit jeder Kranke die für ihn optimale Behandlung bekommen kann. Das Bundeskabinett brachte ein entsprechendes Gesetz auf den Weg. «Die Regierung nimmt damit den Kampf gegen den Krebs auf», sagte Gesundheitsminister Daniel Bahr. Das Gesetz muss von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden. In Kraft treten soll es laut Bundesgesundheitsministerium wohl Anfang nächsten Jahres.

Treffen Juncker mit Samaras in Athen begonnen

Athen (dpa) - Griechenlands Regierungschef Antonis Samaras und Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker sind in Athen zusammengekommen. Im Mittelpunkt der Unterredungen stehen die griechischen Bemühungen, das pleitebedrohte Land wieder auf Kurs zu bringen. Mit Entscheidungen wird bei der Zusammenkunft jedoch nicht gerechnet. Samaras wollte am Freitag zu einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel nach Berlin reisen. Juncker hatte vor seiner Abreise nach Athen RTL-Radio gesagt, über die Hilfen der Euroretter für Griechenland soll frühestens im Oktober entschieden werden. Man warte auf den Bericht der Troika.

Homo-Ehe soll in die Gesetzbücher

Berlin (dpa) - Elf Jahre nach ihrer Einführung soll die Homo-Ehe in zahlreichen Gesetzen der Ehe von Mann und Frau gleichgestellt werden. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den das Bundesjustizministerium in dieser Woche zur Abstimmung an die anderen Ressorts verschickt hat. «Das ist eine notwendige Konsequenz aus der Schaffung der eingetragenen Lebenspartnerschaft», erklärte Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der «Süddeutschen Zeitung». Betroffen sind demnach rund 40 Einzelregelungen vom Mietrecht bis zur Insolvenzordnung, in denen nach dem Wort «Ehegatte» die Wörter «oder Lebenspartner» eingefügt werden sollen.

Merkel unterstützt EU-Annäherung der Republik Moldau

Chisinau (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstützt die weitere Annäherung der Republik Moldau an die Europäische Union. Das Land habe beachtliche Fortschritte bei seinem Reformkurs erreicht, sagte Merkel nach einem Treffen mit Ministerpräsident Vlad Filat in der Hauptstadt Chisinau. Nun gehe es darum, die nächsten Schritte in Richtung einer europäischen Perspektive zu machen. Deutschland wolle zudem dafür sorgen, dass der Konflikt um die von Moldau abgespaltene Region Transnistrien nicht vergessen werde. Merkel reiste als erste deutsche Regierungschefin in die frühere Sowjetrepublik, die seit 1991 unabhängig ist.

Koalition will Altpräsidenten und Ex-Kanzler einheitlich versorgen

Berlin (dpa) - Altpräsidenten und Ex-Kanzler sollen nach dem Willen von Union und FDP künftig einheitlich mit Personal, Büros und Autos versorgt werden. Bisher ist dies individuell geregelt. Unionsfraktionschef Volker Kauder verteidigte die geplante Anhebung der Bezüge von Bundespräsident Joachim Gauck und des Ehrensoldes für Altpräsidenten wie Christian Wulff als «richtig und angemessen». Die Bezüge von Bundespräsident Joachim Gauck und seinen Vorgängern sollen nach dem Haushaltsentwurf 2013 von 199 000 Euro auf 217 000 Euro im Jahr steigen - das sind neun Prozent.

Ex-Verteidigungsminister Georg Leber gestorben

Berlin (dpa) - Georg Leber, einer der prägenden SPD-Politiker der Nachkriegszeit, ist tot. Der langjährige Bundesminister und Gewerkschaftsführer starb am Dienstag im Alter von 91 Jahren nach längerer Krankheit. Dies teilte die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt in Frankfurt mit, deren Vorläuferorganisation er von 1957 bis 1966 geleitet hatte. «Schorsch» Leber war in den Kabinetten Kiesinger, Brandt und Schmidt seit 1966 Bundesminister zunächst für Verkehr sowie für Post. Populär wurde der gelernte Maurer aus dem Westerwald vor allem in seinem Amt als Verteidigungsminister ab 1972. Für einen Abhörskandal übernahm er 1978 die Verantwortung und trat zurück.