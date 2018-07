Jerusalem (AFP) Der israelische Außenminister Avigdor Lieberman sieht mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas keine Chancen auf eine Wiederbelebung des Friedensprozesses. Abbas erscheine "unwillig oder unfähig, eine Übereinkunft zu treffen", schrieb der ultranationalistische Politiker in einem Brief an das internationale Nahost-Quartett, der der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag. "Es muss Parlamentswahlen geben, eine neue Palästinenserführung, die legitim und hoffentlich realistisch ist, muss gewählt werden."

