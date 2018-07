Islamabad (AFP) Eine schlafende Flugreisende ist bei der Landung ihrer Maschine in Paris nicht weiter aufgefallen - und von der pakistanischen Fluglinie PIA auf dem Rückflug nach Lahore gleich wieder mitgenommen worden. Wie ein PIA-Sprecher am Mittwoch erläuterte, verbrachte die Französin, die mit einem Pakistaner verheiratet ist, geschlagene 18 Stunden in der Maschine. Es sei unklar, warum die Schlafende während des zweistündigen Aufenthalts am internationalen Flughafen Charles de Gaulle unbemerkt blieb, sagte der Sprecher.

