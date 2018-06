Moskau (AFP) Bei schweren Überschwemmungen sind in der Region Krasnodar im Südwesten Russlands mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Regionalvertretung des russischen Katastrophenschutzministeriums am Mittwoch mit. Nach Angaben der Regierung von Krasnodar wurden zudem drei Menschen vermisst. Demnach traten in der Nacht zum Mittwoch nach heftigen Regenfällen im Bezirk Tuapse mehrere Flüsse über die Ufer. Mehrere Dörfer seien überschwemmt und die Häuser von mehr als 1800 Bewohnern beschädigt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.