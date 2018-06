Hamburg (SID) - Boxweltmeister Wladimir Klitschko verteidigt seine Titel im Schwergewicht nach Version der WBO, IBF und WBA am 10. November in Hamburg. Vier Monate nach seinem K.o.-Sieg über Tony Thompson aus den USA in Basel bestreitet der in der Hansestadt lebende Ukrainer seinen 23. WM-Kampf gegen den noch ungeschlagenen Polen Mariusz Wach.

"Es ist immer etwas Besonderes, in Hamburg zu boxen. Dieser Kampf wird besonders, weil ich noch nie gegen einen Boxer gekämpft habe, der größer ist als ich und eine größere Reichweite hat", sagte Klitschko. Wach misst 2,02m und verfügt über eine Reichweite von 2,08m - jeweils zwei Zentimeter mehr als bei Klitschko.

Der 36-Jährige Klitschko hatte zuletzt am 2. Juli 2011 in Hamburg geboxt und sich damals mit einem deutlichen Punktsieg über den Briten David Haye den Gürtel der WBA gesichert.