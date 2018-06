London (SID) - Die heiße Phase ist eingeläutet: Mit Leuchtfeuern auf den höchsten Bergen der vier britischen Länder ist am Mittwoch der Fackellauf für die Paralympics in London (29. August bis 9. September) gestartet.

Die Flammen werden vom Scafell Pike in England, dem Snowdon in Wales, dem Ben Nevis in Schottland und dem Slieve Donard in Nordirland für einen Tag in die jeweiligen Hauptstädte getragen und dann nach Stoke Mandeville in Südengland, dem Ort der ersten europäischen Sommer-Paralympics 1984. Dort werden sie am kommenden Dienstag in einer feierlichen Zeremonie zur offiziellen Olympischen Flamme vereint, die innerhalb von 24 Stunden von 580 Fackelträgern ins Olympiastadion von London transportiert wird.

Nach der Eröffnungsfeier am Mittwoch kämpfen dann ab Donnerstag 4200 Athleten aus 166 Ländern in 20 Sportarten um 503 Medaillensätze. Die deutsche Mannschaft, die zum Teil Montag in Frankfurt/Main verabschiedet wird, ist in London mit 150 Sportlern (88 Männern, 62 Frauen) vertreten. "Wir wollen in etwa das Medaillen-Ergebnis von Peking wiederholen", sagte Karl Quade, Deutschlands Chef de Mission, dem SID nach der Kadernominierung durch den Deutschen Behindertensportbund (DBS). In Peking hatten die heimischen Sportler 14 Gold-, 25 Silber- und 20 Bronzemedaillen geholt.

Mit dem Einzug in das paralympische Dorf begibt sich die deutsche Delegation unter die Obhut von Eva Loeffler. Die Tochter von Ludwig Guttmann, dem Initiator des 1948 in Stoke Mandevilles durchgeführten Vorläufers der Paralympics, wurde am Montag zur Dorf-Bürgermeisterin ernannt. "Ich freue mich darauf, in Zusammenarbeit mit dem ganzen Team den Dorfbewohnern und Besuchern eine unvergessliche Erfahrung zu bescheren", sagte die Trägerin des Order of the British Empire.

Ebenfalls seit Montag weht über der Downing Street Nr. 10, dem Haus des britischen Premierministers David Cameron, die paralympische Flagge.