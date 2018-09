New Haven (dpa) - Andrea Petkovic hat das Viertelfinale beim Tennisturnier in New Haven verpasst. Nach viermonatiger Verletzungspause musste sich die Darmstädterin der starken Slowakin Dominika Cibulkova mit 4:6, 1:6 geschlagen geben.

In ihrem ersten Match nach dem doppelten Bänderrisses im Knöchel hatte die 24-Jährige mit einem hart erkämpften Sieg noch ein gelungenes Comeback gefeiert. Doch im Achtelfinale erwies sich die an Position 6 gesetzte Slowakin als eine Nummer zu groß. Das Hartplatzturnier im US-Bundesstaat Connecticut ist mit 637 000 US-Dollar dotiert und gilt als Generalprobe für die US Open in New York.