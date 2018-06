New York (SID) - Die derzeit beste deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber ist bei den US Open in New York (27. August bis 9. September) erwartungsgemäß an Position sechs gesetzt worden. Die 24 Jahre alte Linkshänderin, die beim vierten Grand-Slam-Turnier des Jahres im vergangenen Jahr das Halbfinale erreicht hatte, geht damit so aussichtsreich wie bei keinem anderen Major zuvor ins Rennen. Ebenfalls zu den gesetzten Spielerinnen gehören Sabine Lisicki (Berlin) auf Platz 16 und Julia Görges (Bad Oldesloe) auf Platz 18.

Das Tableau wird angeführt von der Weißrussin Wiktoria Asarenka. Auf Position zwei folgt Wimbledonfinalistin Agnieszka Radwanska (Polen) vor Maria Scharapowa (Russland) und der zweifachen Olympiasiegerin von London, Serena Williams (USA). Eine Woche vor Beginn des Hardplatzturniers war dagegen Andrea Petkovic (Darmstadt) auf Rang 43 und damit aus den Rängen der gesetzten Spielerinnen gefallen.