Sydney (dpa) - Todesmutig hat ein australischer Segler vor Queensland einen ertrinkenden Buckelwal gerettet. Das neun Meter lange Säugetier hatte sich unter Wasser in einem Seil verheddert und kam kaum noch an die Oberfläche. Er habe sich eine Taucherbrille geschnappt und ein Küchenmesser, sagte Peter Brown im australischen Rundfunk. Der Wal schwamm befreit davon. Browns Frau war an Bord der Jacht geblieben. Das Ehepaar hatte die Walretter vor der Insel North Stradbroke zu Hilfe gerufen. Doch Brown hatte den Eindruck, dass der Wal nicht mehr lange leben würde und war ins Wasser gesprungen.

