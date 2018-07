Madrid (dpa) - Der Tourismus trotzt in Spanien der Krise. Das von der Euro- und Wirtschaftskrise geschüttelte Land verzeichnete in diesem Sommer einen Urlauberrekord. Wie das Tourismusministerium mitteilte, besuchten im Juli 7,7 Millionen ausländische Touristen das Land. Das sei der größte Urlauberzustrom, der jemals in einem Monat registriert worden sei. Im Vergleich zum Juli 2011 stieg die Zahl der Touristen um 4,4 Prozent. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres erhöhte sich die Zahl der ausländischen Urlauber in Spanien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,3 Prozent auf 33 Millionen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.