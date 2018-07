Berlin (dpa) - War eine Weiche schuld an der Entgleisung einer S-Bahn in Berlin-Tegel? Und wer stellte diese Weiche? Bei der Ursachenforschung zu dem Unglück hat die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

Am Unglücksort im Ortsteil Tegel wird derweil aufgeräumt. Aus Leipzig ist ein großer Eisenbahnkran herbeigeordert worden, der die entgleisten Wagen der S25 wieder auf die Gleise setzen sollte. Zur Unterstützung traf auch ein sogenannter Hilfsgerätezug ein, der zunächst die stehengebliebenen Fahrzeuge von den entgleisten trennen und - falls nötig - abschleppen sollte.

Wann die Strecke der S25 zwischen Tegel und Hennigsdorf wieder durchgängig befahrbar sein wird, blieb zunächst offen. Vermutlich würden die Aufräumarbeiten mindestens bis Mittwochmittag dauern, hieß es bei der Bahn. Offenbar wurde auch die Stromschiene beschädigt. Seit Dienstagabend fuhren die S-Bahnen aus südlicher Richtung zumindest wieder bis Tegel. Weiter bis Hennigsdorf verkehrten Busse.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ein. Ein Polizeisprecher sagte am Dienstagabend im rbb-Fernsehen, zwei Wagen des Unglückszugs seien an der Weiche auf ein stillgelegtes, totes Gleis gelenkt worden. Der Grund war zunächst unklar. Nach Angaben der Bundespolizei wurde die Spurensicherung am Unglücksort noch am Abend beendet und auch der Fahrtenschreiber des Zuges und technische Daten im zuständigen Stellwerk gesichert. Damit soll unter anderem geklärt werden, wie schnell der Zug unterwegs war, wann er gebremst wurde und welche Weichen gestellt wurden. Wann ein Untersuchungsergebnis vorliegt, sei noch unklar.

Seit Jahren hat die Berliner S-Bahn mit Technikpannen zu kämpfen. Auch mehrere schwere Bahnunfälle setzten dem Tochterunternehmen der Deutschen Bahn zu.

Ein Zug der S25 war am Dienstagvormittag an einer Weiche nahe dem S-Bahnhof Tegel entgleist. Fünf Passagiere kamen mit kleineren Blessuren wie Prellungen ins Krankenhaus. Der Zugführer erlitt einen Schock und musste ebenfalls versorgt werden. Die übrigen Fahrgäste wurden unverletzt in Sicherheit gebracht. Experten sprachen von einem relativ glimpflichen Ausgang des Unfalls.

Der Senator für Stadtentwicklung, Michael Müller (SPD), informierte sich gemeinsam mit dem S-Bahn-Geschäftsführer Peter Buchner vor Ort über das Geschehen.

Laut Bundespolizei entgleiste der Zug, als er eine Weichenanlage überfuhr. Ermittler schlossen nicht aus, dass sich in dem Moment die Weiche umgestellt haben könnte. An der Stelle fahren die Züge standardmäßig nur 40 Stundenkilometer, wie es bei der Bahn hieß.