Freising (dpa) - Splitter einer zerborstenen Scheibe und herausgerissene Sitze sind auf der Fahrbahn verteilt: Bei einem schweren Busunglück auf der Autobahn 92 nahe dem bayerischen Freising sind am Mittwoch rund 35 Menschen verletzt worden, davon mindestens 30 Kinder.

Sie hatten bei einer Ferienfreizeit den Flughafen München besichtigt und waren auf dem Rückweg, als der Bus bei Hagel ins Schleudern geriet und umstürzte, wie ein Polizeisprecher in Ingolstadt sagte. «Alle Insassen des Busses wurden verletzt: Der Fahrer, die zwei Betreuer und die Kinder.»

Die Gruppe kam aus dem Raum Dachau. Es gab am Abend zunächst widersprüchliche Angaben darüber, ob es sich um Kinder oder auch um Jugendliche handelte. Ein Kind wurde nach Angaben der Polizei unter dem Bus eingeklemmt und musste mit Rettungsgeräten befreit werden. «Wie viele noch im Krankenhaus sind und wie viele schon herausgekommen sind, werden wir heute nicht mehr erheben», sagte der Sprecher.

Drei Lastwagen und ein Auto rasten in die Unfallstelle. Dabei wurden drei weitere Menschen verletzt. Details waren zunächst nicht bekannt. Ein Großaufgebot von Helfern versuchte, die Lage in den Griff zu bekommen. Die Autobahn wurde komplett gesperrt. Es bildeten sich lange Staus. Die Staatsanwaltschaft Landshut schickte am Mittwoch einen Gutachter an die Unfallstelle.

Der Bus war auf der Autobahn in Richtung München zwischen Freising-Süd und Eching in Starkregen und Hagelschlag geraten. Plötzlich sei der Bus ins Schleudern gekommen und dann umgekippt, berichteten Augenzeugen. Die Frontscheibe zersplitterte, die Fahrbahn war übersät mit Glassplittern. Zwei Sitze wurden herausgerissen und lagen neben dem Bus.