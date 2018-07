Guantanamo (AFP) Wegen eines herannahenden Tropensturms ist eine Anhörung der fünf mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge vom 11. September 2001 im US-Gefangenenlager Guantanamo auf unbestimmte Zeit verschobenen worden. Das teilte die US-Militärjustiz am Mittwoch mit. Der Tropensturm Isaac soll Vorhersagen von Meteorologen zufolge am Donnerstag zu einem Hurrikan werden und droht am Samstag auch über das Gefangenenlager auf einer US-Basis auf Kuba hinwegzuziehen. Für mehrere Karibikinsel wurden Unwetterwarnungen ausgerufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.