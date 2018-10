New York (AFP) Nach harscher Kritik hat der Apple-Zulieferer Foxconn die Arbeitsbedingungen in seinen Fabriken in China nach Angaben von Arbeitsrecht-Experten verbessert. Neue Prüfungen hätten ergeben, dass Foxconn zugesagte Änderungen tatsächlich umgesetzt habe und sogar vor seinem Plan liege, teilte die Nichtregierungsorganisation Fair Labor Association am Dienstag in den USA mit. Der weltweit größte Elektronikkonzern senkte demnach unter anderem die Arbeitszeit seiner Beschäftigten.

