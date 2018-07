Los Angeles (AFP) Die legendäre US-Rockband Kiss hat sich auf ihre Art hinter die zu zwei Jahren Lagerhaft verurteilten Mitglieder der russischen Frauen-Punkband Pussy Riot gestellt. "Das sind hübsche Mädchen", sagte Gene Simmons der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag in Los Angeles, wo die Band ihr neues Buch vorstellte. "Es ist keine gute Band, aber sie haben das Recht zu tun, was sie möchten." Es sei nicht gut, wenn sich die Politik bei Rockbands einmische, stellte der 62-jährige Sänger und Bassist klar.

