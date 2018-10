Washington (AFP) Die Hollywood-Schauspieler Tom Cruise und Katie Holmes sind Medienberichten zufolge offiziell geschiedene Leute. Wie die "New York Daily News" am Mittwoch berichtete, unterschrieb ein Richter in New York bereits am Montag die Scheidungspapiere. Einzelheiten über die Vereinbarung wurden nicht bekannt. Der Promi-Sender "E!" zitierte auf seiner Internetseite einen Vertrauten von Cruise mit den Worten, der Schauspieler sei "sehr glücklich und erleichtert", dass er nun in seinem Leben voranschreiten könne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.