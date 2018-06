Berlin (AFP) Zwei Tag nach dem Entgleisen eines S-Bahn-Zuges in Berlin ist es in der Hauptstadt erneut zu einem S-Bahn-Unfall gekommen. Nach Angaben eines Bahnsprechers fuhr eine S-Bahn am Donnerstagmorgen gegen einen umgestürzten Baum. Der Lokführer habe einen Schock erlitten, es sei aber niemand verletzt worden, sagte der Sprecher. Die Bahn wurde leicht beschädigt.

