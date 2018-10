Berlin (AFP) Die CDU erwägt die Einrichtung weiterer Stellvertreter-Posten in der Partei, um einen Streit um die Besetzung zu vermeiden. Vorstellbar sei "eine moderate Erhöhung" der Zahl der Parteivize, hieß es am Donnerstag in der CDU-Spitze. Derzeit hat die Partei vier Stellvertreter der Bundesvorsitzenden Angela Merkel. In der Parteiführung wurde darauf verwiesen, dass es in der Parteigeschichte schon verschiedene Modelle zwischen einem und sieben Stellvertretern gegeben habe.

