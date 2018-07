Berlin (AFP) Kurz vor den Besuchen von Griechenlands Regierungschef Antonis Samaras in Berlin und Paris hat Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FPD) eine zeitliche Streckung der Reformen in Athen abgelehnt. Ein solches Vorgehen helfe "nicht weiter" und "würde die Glaubwürdigkeit des Regelwerks schwächen", zitierte ihn die Onlineausgabe der "Bild"-Zeitung am Donnerstag. Neues Vertrauen in den Euro werde nur geschaffen, wenn sich alle an die Regeln hielten. "Das bedeutet auch: Wer fest vereinbarte Reformzusagen nicht einhält, kann keine weitere finanzielle Hilfe erwarten", mahnte Rösler.

