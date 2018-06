Berlin (AFP) Die von Forschern und Lehrern ins Leben gerufene Initiative "Schule im Aufbruch" will die Lernkultur an Deutschlands Schulen verändern. "Es ist Zeit für den Aufbruch unserer Schulen in die Welt des 21. Jahrhunderts", heißt es in einem am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Aufruf des Bündnisses. Dieser wurde von 250 Unterstützern unterzeichnet, darunter der Schauspielerin Senta Berger, dem Moderator Eckart von Hirschhausen, der Wissenschaftlerin und früheren Präsidentschaftskandidatin Gesine Schwan oder dem Autor Roger Willemsen.

