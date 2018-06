Berlin (AFP) Die Zusagen der energieintensiven Industrie zu mehr Energieeffizienz im Gegenzug zu Erleichterungen bei der Ökosteuer werden nach Ansicht von Umweltschützern keinerlei Wirkung haben. Die Bundesregierung habe den Unternehmen ein Steuergeschenk in Milliardenhöhe "praktisch ohne Gegenleistung" gemacht, kritisierte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) am Donnerstag in Berlin. Die energieintensive Industrie wies dies zurück.

