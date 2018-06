Berlin (dpa) - Deutschland und Frankreich wollen bei der Lösung der Euro-Schuldenkrise an einem Strang ziehen. Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande streben an, die Währungsunion weiterzuentwickeln und über Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit ein Auseinanderklaffen der Euro-Länder zu vermeiden. Beide seien sich ihrer gemeinsamen Verantwortung bewusst, verlautete am späten Abend nach einem Treffen Merkels mit Hollande in Berlin. Aus Sicht beider Politiker müsse Glaubwürdigkeit hergestellt werde. Dies sei auch im Falle Griechenlands entscheidend.

