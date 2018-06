Paris (AFP) Frankreichs Auslandsvertretungen sollen sich nach dem Willen von Außenminister Laurent Fabius künftig stärker um französische Wirtschaftsinteressen kümmern. Bislang sei die "Wirtschaftsdiplomatie" in den französischen Botschaften nicht wichtig genug genommen worden, sagte Fabius am Donnerstag in Paris. Das Thema werde nun eine Priorität seines Ministeriums werden, "wir müssen in die Offensive gehen". Insbesondere kleinere und mittlere französische Unternehmen gelte es, im Ausland zu fördern. Von Montag an kommen in Paris die französischen Botschafter zu einem dreitägigen Treffen zusammen.

