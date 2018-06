Rennes (AFP) Beim Spielen in einem Fluss in Frankreich hat ein kleines Mädchen mit seinem Kescher eine funktionstüchtige Weltkriegsgranate an Land gezogen. Die US-Granate aus dem Zweiten Weltkrieg habe ausgesehen "wie neu", teilte die Polizei am Mittwochabend im nordfranzösischen Département Eure mit. "Man hatte den Eindruck, als ob sie direkt aus der Verpackung gekommen wäre." Im Falle einer Explosion hätte die Granate demnach in einem Umkreis von hundert Metern gefährlich sein können.

