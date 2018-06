Frankfurt/Main (SID) - Zweitligist MSV Duisburg muss wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger 9000 Geldstrafe zahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ahndete damit das Fehlverhalten einiger MSV-Fans bei drei Spielen.

Im Meisterschaftsspiel bei Eintracht Braunschweig am 20. April 2012 wurden im Duisburger Zuschauerblock vor Beginn der zweiten Halbzeit drei Bodenfeuer und ein bengalisches Feuer abgebrannt. Im Spiel bei Fortuna Düsseldorf am 6. Mai 2012 wurden vor Spielbeginn im Duisburger Zuschauerblock mehrere Knallkörper und bengalische Feuer, beim SSV Jahn Regensburg am 12. August 2012 bengalische Feuer gezündet. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.