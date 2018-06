Düsseldorf (SID) - Aufsteiger Fortuna Düsseldorf muss bei seinem Comeback in der Fußball-Bundesliga auf seine Neuzugänge Bruno Soares und Stefan Reisinger verzichten. Innenverteidiger Soares steht wegen einer Verletzung am Hüftbeuger nicht für das Spiel beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) zur Verfügung. Stürmer Reisinger kann wegen einer Mandelentzündung und einer fiebrigen Erkältung nicht eingesetzt werden. Der ehemalige Freiburger hatte mit seinem Treffer zum 1:0-Endstand beim Drittligisten Wacker Burghausen seinen neuen Klub am vergangenen Sonntag in die zweite Runde des DFB-Pokals geschossen.

In Augsburg muss Trainer Norbert Meier zudem auf seinen gesperrten Kapitän Andreas Lambertz verzichten, der wegen eines in Burghausen erlittenen Außenbandrisses ohnehin rund drei Wochen ausfällt. Wer am Samstag auflaufen wird, wollte Meier noch nicht verraten.

Dafür lobte der Fortuna-Coach die Schwaben in den höchsten Tönen. "Der Augsburger Klassenerhalt ist von der Leistung her mit der Dortmunder Meisterschaft zu vergleichen. Das ist eine ganz starke Mannschaft." Seine eigene Mannschaft sei für das Abenteuer Bundesliga gerüstet, aber auch noch ein bisschen nervös: "Da ist ein normales Kribbeln bei den Spielern. Denn wir haben viele dabei, die noch nie Bundesliga gespielt haben."