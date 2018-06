Breslau (dpa) - Hannover 96 kann wieder für einen Start in der Europa League planen. Der Fußball-Bundesligist verschaffte sich am Abend im Hinspiel der vierten Qualifikationsrunde mit dem verdienten 5:3 beim polnischen Meister Slask Breslau eine hervorragende Ausgangsposition. Doppel-Torschütze Leon Andreasen, Jan Schlaudraff, Lars Stindl und Manuel Schmiedebach erzielten die Treffer für das Team von Trainer Mirko Slomka. Im Rückspiel in einer Woche können die Niedersachsen vor eigenem Publikum den Einzug in die Gruppenphase perfekt machen.

