München (dpa) - Jos Luhukay ist nicht zu beneiden. Schon nach nur drei Pflichtspielen in der jungen Saison steht Berlins neuer Trainer im Mittelpunkt der Kritik.

Stolperstart in Liga zwei, Pokal-Aus bei einem Viertligisten - so einen vermurksten Dienstbeginn bei Hertha BSC hätte der Niederländer nicht erwartet. Letztlich dürfte nur der erste Saisonsieg für Ruhe sorgen. Am Freitag startet der Bundesliga-Absteiger gegen Jahn Regensburg zum Auftakt des 3. Spieltages im Fußball-Unterhaus seinen nächsten Versuch.

«Das Fundament, auf das wir in dieser Saison bauen wollen, ist noch nicht so weit, wie wir uns das erhofft hatten. Wir haben noch diverse Risse», bekennt Luhukay. Mit bis dato nur einem Zähler rangiert der Hauptstadtclub in der Tabelle ziemlich weit hinten. Zur sportlich schwierigen Situation gesellt sich die personelle Not. Gegen den Aufsteiger Regensburg fehlen etwa Stammkeeper Thomas Kraft und dessen Stellvertreter Sascha Burchert gesperrt. Bleiben noch die Teenager-Alternativen Philip Sprint (19) und Marius Gersbeck (17).

Auch der 1. FC Köln setzt im Tor auf einen 19-Jährigen - allerdings freiwillig. U 20-Nationalspieler Timo Horn hat zur neuen Saison das Vertrauen von Trainer Holger Stanislawski bekommen. Und der Jungspund setzt darauf, dass der FC sein Punktekonto (derzeit 1) bald aufbessern kann. Möglichst am Montagabend bei Erzgebirge Aue. Der Pokalsieg in Unterhaching tat schon mal gut. «Ich hoffe, wir können das Erfolgserlebnis in die Liga mitnehmen und auch dort den ersten Dreier einfahren», betont Stürmer Thomas Bröker.

Spannung verspricht auch die Sonntagspartie zwischen zwei Mitfavoriten: Der 1. FC Kaiserslautern trifft dann auf 1860 München. Und zwar auf dem Betzenberg, wo der FCK schon seit dem 22. Oktober 2011 auf einen Sieg wartet. In der Rückrunde der Bundesliga-Abstiegssaison lief gar nichts mehr zusammen, auch im ersten Zweitligaduell klappte es nicht. Vielleicht jetzt? «Wir wollen aufsteigen und unseren Gegnern zeigen, dass auf dem Betzenberg nichts zu holen ist», tönt Neuzugang Albert Bunjaku im «Kicker».

Das Spitzenspiel aber steigt in Braunschweig. Als einziges Team in der 2. Liga ist die dort heimische Eintracht nach zwei Partien noch ohne Punktverlust, am Freitag reist mit dem SC Paderborn der Tabellenzweite an. «Wir gehen mit dem festen Ziel in die Partie, den temporär erfreulichen Eindruck weiter aufrechtzuerhalten», sagte Braunschweigs Coach Torsten Lieberknecht. Doch der 39-Jährige spielt den Paderbornern gleich mal die Favoritenrolle zu: Der Vorjahres-Fünfte habe trotz aller Unkenrufe gezeigt, dass er auch in dieser Saison «zum erweiterten Favoritenkreis» gehöre.

2. Fußball-Bundesliga