Moskau (SID) - Ausrichter Russland verzichtet offenbar aufgrund finanzieller Zwänge auf den Ausbau seines Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetzes für die Fußball-WM 2018. Wie die russische Tageszeitung Wedomosti unter Berufung auf mehrere ungenannte Regierungsquellen berichtet, seien in den Budget-Plänen keine Mittel für den Ausbau der Strecken vorgesehen. Die viel beachtete Initiative war eines der zentralen Versprechen von Staatspräsident Wladimir Putin, die kostspielige WM-Ausrichtung auch dazu nutzen, die Infrakstruktur in dem Riesenreich zu verbessern und die teils weit entlegenen Regionen zu beleben. Russland richtet neben der Fußball-WM 2018 auch die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi aus.