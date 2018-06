Frankfurt/Main (SID) - Armin Veh, Trainer von Bundesliga-Aufsteiger Eintracht Frankfurt, setzt zum Saisonauftakt gegen Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky und Liga total!) auf den Überraschungseffekt. "Leverkusen ist individuell besser besetzt", sagte Veh am Donnerstag: "Aber im Sport kann man an einem Tag auch jeden Gegner schlagen."

Oberstes Ziel sei es, "die Klasse zu halten", sagte er: "Wenn wir 40 Punkte erreichen würden, wäre das richtig gut. Ich bin davon überzeugt, dass wir dann viele Mannschaften hinter uns gelassen hätten." Beim Gast aus Leverkusen erwartet Veh gerade in der Offensive "schnelle und richtig gute Spieler" - die nächste Nagelprobe für die im DFB-Pokal bei Erzgebirge Aue (0:3) alles andere als überzeugende Innenverteidigung.

Heribert Bruchhagen, Vorstands-Vorsitzender der Hessen, hofft indes für die Finanzkalkulation der Hessen ebenfalls auf 40 Punkte. Der Lizenzspieleretat betrage 25,2 Millionen Euro, der erwartete Umsatz 66 Millionen Euro, sagte Bruchhagen. Der Verein habe in der Sommerpause mit den Transfers versucht, das "Machbare umzusetzen". "Ich kann nicht sagen, dass ich die Wünsche des Trainers erfüllt habe, weil ich die Wünsche des Trainers nicht kenne", sagte Bruchhagen augenzwinkernd.