London (AFP) Die sonst nicht für Zurückhaltung bekannte britische Presse hat am Donnerstag auf die Veröffentlichung der peinlichen Nacktfotos von Prinz Harry verzichtet. Damit kamen die Medien im Königreich einer Aufforderung des Buckingham-Palastes nach. Dieser hatte am Mittwoch nach Angaben eines Sprechers den Presserat gebeten, wegen Verletzung der Privatsphäre einzugreifen, sollten die Aufnahmen in britischen Zeitungen gedruckt werden. Jedoch verzichteten viele Blätter keineswegs darauf, die Nacktfoto-Affäre auszuschlachten, und behalfen sich zur Illustration mit anderen Fotos.

