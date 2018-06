Jerusalem (AFP) Israel hat den UN-Generalsekretär Ban Ki Moon gewarnt, beim Gipfel der Blockfreien Staaten in Teheran in die "Falle" der iranischen Propaganda zu gehen. "Diese Konferenz wird zweifellos vom iranischen Regime zu Propagandazwecken benutzt werden, und um einen Anschein von Legitimität für seine Politik zu erzeugen", sagte der Sprecher des israelischen Außenministeriums, Jigal Palmor, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.