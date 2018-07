London (dpa) - Der Konflikt in Syrien wird nach Einschätzung von Amnesty International zunehmend auf dem Rücken von Zivilisten ausgetragen. Insbesondere die Tatsache, dass die Regierungstruppen im Kampf gegen Rebellen in der Stadt Aleppo vermehrt Luftwaffe und Artillerie einsetzten, gefährde die Zivilbevölkerung. In der weit überwiegenden Mehrheit der Fälle würden die Menschen Opfer von Angriffen der Regierungstruppen, heißt es in dem Bericht. Amnesty-Aktivisten waren im August für zehn Tage in Aleppo.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.