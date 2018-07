Wiesbaden (dpa) - Die gute Konjunktur hat dem deutschen Fiskus einen Überschuss beschert. Im ersten Halbjahr 2012 nahm der Staat 8,3 Milliarden Euro mehr ein, als er ausgab, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt errechnet sich daraus eine Überschussquote von 0,6 Prozent. Die deutsche Wirtschaft verliert insgesamt an Schwung, bleibt aber dank der starken Exporte auf Wachstumskurs. Im zweiten Quartal 2012 stieg Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent. Zum Jahresbeginn 2012 hatte das BIP um 0,5 Prozent zugelegt.

