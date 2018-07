Berlin (dpa) - Frankreichs Präsident Hollande kommt heute zu einem Arbeitsbesuch nach Berlin. Bei dem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel soll es besonders um die Euro-Krise gehen. Sowohl Merkel als auch Hollande werden danach mit dem griechischen Ministerpräsidenten Samaras zusammenkommen. Samaras ist morgen zunächst in Berlin, dann am Samstag in Paris.

