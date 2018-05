München (dpa) - Nach einer gefälschten Todesanzeige für ein 17 Jahre altes Mädchen aus Ismaning in Bayern hat die Polizei den mutmaßlichen Stalker gefasst. Die Polizei in München bestätigte Informationen des Bayerischen Rundfunks. Am Mittag wollen die Ermittler Einzelheiten bekanntgeben. Die 17-Jährige soll von dem Verdächtigen seit Monaten mit Anrufen und SMS belästigt worden sein. Höhepunkt war eine Todesanzeige, die er vor rund einer Woche in einer in München erscheinenden Zeitung für das Mädchen schalten ließ. Nach BR-Informationen ist das Motiv des Mannes noch unklar.

