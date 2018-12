Madrid (dpa) - Eine spanische Rentnerin hat ein Jesus-Bild in einer Kirche restaurieren wollen und die Wandmalerei dabei verunstaltet. Das Fresko in einem Gotteshaus der Kleinstadt Borja bei Saragossa sei völlig zerstört worden, sagte der Kulturreferent der Stadt, Juan María Ojeda.

Professionelle Restauratoren wollen dennoch versuchen, das etwa 100 Jahre alte Wandbild noch zu retten. Die über 80-jährige Frau hatte aus eigenen Stücken zu Farbe und Pinsel gegriffen und das Fresko überpinselt. Die missglückte Restauration sorgte im Internet für Furore und war in den spanischen Online-Zeitungen am Donnerstag das am häufigsten angeklickte Thema.

