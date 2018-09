Trier (dpa) - Bei einem schweren Unfall im Training zur ADAC Rallye Deutschland in Trier sind mehrere Zuschauer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall auf der abgesperrten Rennstrecke in den Weinbergen zwischen Konz und Konz-Kommlingen. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich ein Reifenteil von einem Rennfahrzeug gelöst und war in eine Zuschauergruppe geflogen. Weitere Einzelheiten konnte die Polizei zunächst nicht mitteilen.

