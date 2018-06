Bauern fordern höhere Lebensmittelpreise

Berlin (dpa) - Deutschlands Bauern fahren eine ordentliche Ernte und gestiegene Preise ein - allerdings nicht zur Freude aller Landwirte. Rinder-, Schweine- und Geflügelhalter müssen nämlich deutlich mehr für Futter und Energie ausgeben und wollen deshalb die Kunden an den höheren Kosten beteiligen. Das forderte Bauernpräsident Joachim Rukwied am Mittwoch in Berlin. Der scharfe Wettbewerb im Handel werde dem aber Grenzen setzen: «Die Preise für Lebensmittel werden deshalb nicht durch die Decke gehen.» Denn die Bauern bestimmen die Verbraucherpreise nicht selbst, sie bilden sich im Handel. Und dessen Druck auf die Ernährungsindustrie und auf die Landwirte sei enorm, erklärte Rukwied.

Verdi: Karstadt-Aufsichtsrat berät über Personalabbau

Essen (dpa) - Wenige Tage vor dem Auslaufen des Sanierungstarifvertrags bei Karstadt hat der Aufsichtsrat der Warenhauskette nach Angaben der Gewerkschaft Verdi über den anstehenden Personalabbau beraten. Die Gespräche sollen in etwa sechs Wochen fortgesetzt werden, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft am Mittwoch in Berlin. Ein Karstadt-Sprecher lehnte einen Kommentar ab. Die Sitzung war nach Verdi-Darstellung auf Drängen der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat zustande gekommen. Nach einem Bericht der «Süddeutschen Zeitung» (Mittwoch) sollte es um die Frage gehen, ob möglicherweise noch mehr Jobs gestrichen werden sollen. Karstadt hatte Mitte Juli den Abbau von 2000 der insgesamt rund 25 000 Arbeitsplätze angekündigt.

Neuer VW Golf soll Volkswagens neue Produktionstechnik absichern

Wolfsburg (dpa) - Größer, sicherer, leichter - aber trotz günstigerem Verbrauch noch kein Drei-Liter-Auto: Volkswagen will mit dem neuen Golf 7 dessen Vorgänger weit in den Schatten stellen. Kurz vor der Premiere der siebten Generation des wichtigsten VW-Modells präsentierte der Wolfsburger Autobauer erste Details zum neuen Auto. Die neue Golf-Generation soll nicht nur den Modell-Erfolg, sondern auch das neuartige Produktionsverfahren («Modularer Querbaukasten») absichern. «Wir werden die steilste Produktions-Anlaufkurve fahren, die es je bei VW gegeben hat», so Produktionsvorstand Hubert Waltl. VW investierte Milliardenbeträge in die Vorbereitung der Fertigung.

Lufthansa richtet sich auf Streiks der Flugbegleiter ein

Frankfurt/Main (dpa) - Die Lufthansa richtet sich auf Streiks ihrer rund 19 000 Flugbegleiter ein. Man rechne mit «Turbulenzen» in der tariflichen Auseinandersetzung mit der Kabinengewerkschaft UFO, sagte Personalvorstand Stefan Lauer am Dienstagabend in Frankfurt. «Das Schlimmste» werde aber voraussichtlich nicht eintreten. Gemeint sei damit ein flächendeckender, langwieriger Erzwingungsstreik, wie Lauer später erläuterte. Die Kunden bat der Manager vorab um Verständnis.

Dementi: Hauptstadtflughafen-Chef Schwarz wird nicht abgelöst

Berlin (dpa) - Eine bevorstehende Ablösung des umstrittenen Hauptstadtflughafen-Chefs Rainer Schwarz haben die Flughafengesellschaft und der Berliner Senat dementiert. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) wies einen Zeitungsbericht zurück, wonach Schwarz vor der Abberufung steht. «Die Zeitungsmeldung von heute ist schlichtweg falsch», sagte Platzeck am Mittwoch vor dem Hauptausschuss des brandenburgischen Landtages in Potsdam. Wegen der geplatzten Eröffnung des künftigen Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg und Mehrkosten von bis zu 1,17 Milliarden Euro steht Schwarz in der Kritik.

Rund 100 frühere Schlecker-Filialen könnten Dorfläden werden

Stuttgart (dpa) - Schlecker raus, Dorfladen rein: Rund 100 frühere Schlecker-Filialen im Südwesten könnten künftig als Tante-Emma-Laden weitergeführt werden. Wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Mittwoch in Stuttgart berichtete, soll dazu für jeden Laden eine eigene Mini-GmbH gegründet werden. Für die kleinere Variante der GmbH reicht bereits ein Euro Startkapital. Eine übergeordnete Holding soll dann beispielsweise die Buchhaltung und den Einkauf übernehmen. Nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft interessieren sich bisher rund 40 frühere Schlecker-Mitarbeiterinnen für das Vorhaben.

Ehepaar erstreitet nach Lehman-Pleite 7,4 Millionen Schadenersatz

Hamburg/Hannover (dpa) - Ein Ehepaar aus Hannover ist beim Kauf von Zertifikaten der pleitegegangenen Lehman-Bank falsch beraten worden und bekommt daher 7,4 Millionen Euro Schadenersatz. Das hat das Hamburger Oberlandesgericht (OLG) entschieden, wie Sprecher Conrad Müller-Horn am Mittwoch sagte (Az. 14 U 291/10). Die «Neue Presse Hannover» hatte zuerst über den Fall berichtet. Die US-Investmentbank Lehman Brothers hatte im September 2008 Insolvenz beantragt. Die Pleite erschütterte die Finanzmärkte. Das OLG bestätigte eine Entscheidung des Hamburger Landgerichts.

Ikea-Schwester überlegt Bau eines neuen Stadtteils in Hamburg

Hamburg (dpa) - Ikea plant den Bau eines neuen Stadtviertels in Hamburg. Eine Schwester des schwedischen Möbelriesen will dort ein Quartier mit Wohnungen, Büros und Geschäften für Tausende Menschen errichten. Es gebe noch keine konkreten Pläne, aber Hamburg sei Zielstadt, sagte Harald Müller, Chef von Landprop - einer Immobilientochter von Inter Ikea - am Mittwoch der dpa. Es würden noch keine Gespräche mit der Stadt geführt, sagte Müller. Das Unternehmen suche eine mindestens fünf Hektar große brachliegende Fläche. Zuerst hatte das «Hamburger Abendblatt» über das Projekt berichtet.

Gewinnmitnahmen und schwache Daten belasten deutsche Aktien

Frankfurt/Main (dpa) - Schwache Konjunkturdaten aus Japan und Gewinnmitnahmen haben den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch belastet. Der Dax sank am Nachmittag um 0,97 Prozent auf 7020 Punkte, nachdem er am Dienstag noch bei 7089 Punkten auf dem höchsten Stand seit Mitte März geschlossen hatte. Für den MDax ging es um 1,12 Prozent auf 11 129 Punkte nach unten. Der TecDax fiel um 0,88 Prozent auf 789 Punkte. Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2448 (Dienstag: 1,2428) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8033 (0,8046) Euro.